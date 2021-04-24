من لندن.. بايدن يحاول إصلاح "ما أفسده" ترامب أوروبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض عن أول رحلة خارجية للرئيس جو بايدن منذ توليه الرئاسة، في جولة تستهدف إصلاح سياسات سلفه دونالد ترامب مع الأوروبيين.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيسافر في أولى رحلاته الخارجية في يونيو/حزيران المقبل متجها إلى المملكة المتحدة وبلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرحلة ستسلط الضوء على الاختلاف في السياسة الخارجية بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب، التي ركزت بشدة على نهج "أمريكا أولًا".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرحلة ستسلط الضوء على التزامه باستعادة التحالفات، وإنعاش العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

كما يعيد الرئيس بايدن التأكيد على التعاون الوثيق مع الحلفاء والشركاء متعددي الأطراف للتصدي للتحديات العالمية وتأمين مصالح أمريكا بشكل أفضل.

وأشارت بساكي إلى أن بايدن سيحضر قمة مجموعة السبع التي ستنعقد في كورنوال بالمملكة المتحدة من 11 إلى 13 يونيو/حزيران.

وسيعمل بايدن على تعزيز أولويات السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالصحة العامة، والتعافي الاقتصادي، وتغير المناخ، وإظهار التضامن والقيم المشتركة بين الديمقراطيات الكبرى، وفقا لـ"بساكي".

كما لفتت إلى أن الرئيس الأمريكي سيعقد أيضًا اجتماعات ثنائية مع القادة الآخرين بمجموعة السبع، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في إطار الرحلة.

وبعد ذلك، سيحضر بايدن قمة الناتو ببروكسل في بلجيكا يوم 14 يونيو/حزيران المقبل.