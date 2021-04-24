رئيس الأركان الإسرائيلي يرجئ زيارته إلى واشنطن بعد التطورات في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال بيان للجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان أفيف كوخافي أرجأ زيارته إلى الولايات المتحدة في ضوء التطورات في قطاع غزة.

وجاء قرار كوخافي بعد جلسة خاصة لتقييم الوضع الأمني عقدت في مقر هيئة الأركان برئاسته وسبقت جلسة أمنية أخرى يترأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن يغادر كوخافي إلى واشنطن غدا الأحد لنقل الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق مع إيران وقضايا أخرى تتعلق بالملف الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”: "خلال الجلسة أوعز رئيس الأركان اتخاذ سلسلة خطوات وردود فعل محتملة بالإضافة إلى الاستعداد لحالة تصعيد".

وأضاف: "نظرًا للأحداث والتطورات المحتملة قرر رئيس الأركان تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وأشار إلى أنه شارك بالجلسة اليوم نائب رئيس الأركان ورئيس هيئة العمليات وقائد القيادة الجنوبية وقائد الجبهة الداخلية ورئيس هيئة الاستخبارات وقائد سلاح الجو وقائد القيادة الوسطى العسكرية وقائد سلاح البحرية ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن العام وهيئة الأمن القومي.

وفي وقت سابق قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 36 صاروخا الليلة الماضية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف، في بيان تلقته ”الخليج 365”، أن "القبة الحديدية اعترضت ستة صواريخ".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، لـ"الخليج 365"، إن "غالبية الصواريخ سقطت في أماكن مفتوحة، نتيجة لذلك لم يكن بحاجة لاعتراض القبة الحديدية".

ولم تتوقف صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأطلق الفلسطينيون الصواريخ على 7 دفعات ولم تسجل سقوط أي إصابات أو أضرار.

وبالمقابل قال أدرعي "أغارت مقاتلات حربية على بنى تحتية تحت أرضية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو إسرائيل".