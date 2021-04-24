وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استمرار دعم واشنطن للعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استمرار دعم واشنطن للعراق، مدينا في الوقت نفسه الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان والقواعد العراقية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء الجمعة، مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى الاتفاق على الحاجة المستمرة لقوات التحالف الدولي في البلاد، ودعم البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في الحرب ضد "داعش".

وناقش رئيس الحكومة، والوزير بلينكن الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، وأعربا عن قلقهما من محاولات الجماعات المنفلتة تقويض هدف مشترك لحكومة إقليم كردستان والعراق والمجتمع الدولي، ويتمثل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بجانب محاولاتها تقويض الشراكة بين حكومة إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة.

وتطرق رئيس الحكومة خلال الاتصال إلى حواره المتواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة عراقيين آخرين بعد الاتفاق، واتفق مع وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تنفيذه بالكامل.

وفي ختام المكالمة، جرى الاتفاق على الاستمرار في البقاء على اتصال وثيق والعمل مع الشركاء الذين يحملون نفس المشتركات في العراق.