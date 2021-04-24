شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الإندونيسية تؤكد أن الغواصة المفقودة «غرقت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالي (اندونيسيا) - أ ف ب

أكد المتحدث باسم البحرية الإندونيسية أن الغواصة المفقودة قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 رجلاً «غرقت»، بينما تعتقد السلطات أن الطاقم استنفد احتياطيه من الأكسجين، إذا كان قد نجا أساساً.

وقال المتحدث يودو مارغونو في مؤتمر صحفي: «عثرنا على حطام وأشياء في المنطقة التي غطست فيها الغواصة للمرة الأخيرة»، موضحاً أن هذه القطع جاءت من داخل الغواصة.

وأضاف: «استناداً إلى العناصر التي نعتقد أنها جاءت من (الغواصة) كري نانغالا قمنا بتغيير وضع الغواصة من مفقودة إلى غارقة».

ويشارك مئات الجنود و20 قارباً منذ الأربعاء في عمليات البحث لتحديد موقع الغواصة التي يبلغ عمرها أربعين عاماً.

وقدرت البحرية بحوالي 72 ساعة الحد الأقصى لكفاية احتياطات الأكسجين المتاحة لأفراد الطاقم في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهذه المهلة انتهت صباح السبت، ما يجعل بقاء أفراد الطاقم على قيد الحياة أمراً غير مرجح.