شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ساعة تصوير يومياً للانتهاء من «ضد الكسر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يواصل صناع مسلسل «ضد الكسر» تصوير أحداثه بشكل يومي، بالتزامن مع عرض حلقاته التي تدور في إطار اجتماعي عن إحدى الفتيات التي تهتم بمواقع التواصل الاجتماعي.

صناع العمل يحاولون الانتهاء من التصوير في أقرب وقت، وتخطت أوقاته 14 ساعة يومياً حتى ينتهي العمل في النصف الثاني من رمضان.

يشارك في بطولة «ضد الكسر» نيللي كريم، محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وهو تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين «سينرجي» و«العدل جروب».

