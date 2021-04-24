شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأردني متعب الصقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

توفي صباح اليوم الفنان الأردني متعب الصقار في العاصمة الأردنية عمان بعد معاناة مع المرض. وسيدفن الراحل في مدينة الرمثا شمالي الأردن كما أعلنت صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وبمجرد انتشار خبر رحيل الصقار، نعاه وزير الثقافة الأردني، وعدد كبير من جمهوره في الوطن العربي، إلى جانب عدد من فناني وفنانات الأردن، من بينهم ديانا كرزون من خلال «تويتر» حيث كتبت «خبر حزين.. الصوت النادر والحنون صوت الأردن الفنان الكبير متعب الصقار في ذمه الله، الله يرحمك يا أبو شهد، إنا لله وانا اليه راجعون، لا أعلم ماذا أقول، مصدومة جداً من الخبر رحمة الله عليك يا أطيب قلب».

قدم الصقار للساحة الغنائية الأردنية العديد من الأعمال الناجحة أهمها مقدمة مسلسلات «نوف»، و«الفطين» و«عودة أبو تايه»، إلى جانب عدد من الألبومات الناجحة والأغاني التي لاقت تفاعلاً كبيراً.

ويعتبر الصقار من الفنانين الذين حافظوا على لونهم التراثي والوطني بأسلوب خاص عرف به، ولمع اسمه بعد أغنيته «هلا يا واسط للبيت» التي كتب كلماتها الشاعر الراحل حبيب الزيودي في بداية حكم الملك عبدالله الثاني.

وكان الصقار أصيب بالفشل الكلوي، منذ عام ونصف العام ويخضع لعمليات الغسل الكلوى.

