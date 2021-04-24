شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطيار أبو اليسر صاحب أزمة محمد رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

توفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، السبت، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر تعرضه لوعكة وتدهور حالته الصحية.

واندلعت أزمة بين الفنان المصري محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص الأخير مدى الحياة، بعد أن سمح للممثل المصري بالدخول إلى مقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

