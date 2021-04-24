«سيدات أعمال أبوظبي» يُطلق جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي، انطلاق فعاليات الدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2021، التي تنظم ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 ـ 2024، في إطار سعي المجلس إلى تحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وقالت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: «إن الجائزة تُعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقها المجلس، حيث ترجمت منذ تأسيسها توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، في تبني الأفكار المبدعة والمبتكرة للمرأة؛ إذ لاقت الجائزة التي تم إطلاقها عام 2016، إقبالاً متميزاً للمشاركات كماً ونوعاً».

وأشارت إلى أن الجائزة بعد تواصل نجاحاتها على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبحت تساعد المشارِكات في تحقيق الريادة في الأعمال من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج تجارية متكاملة، وتعزيز التنافسية وإعادة رسم نموذج الأعمال المتبع وتطبيقه بشكل ناجح، إضافة إلى تأصيل الابتكار في كافة جوانب العمل بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام».

توفير الخدمات والتدريب

وأضافت: «إن الجائزة تعمل على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، ورائدات الأعمال لابتداع أفكار ومشاريع جديدة، ومساندة أفكار المشاريع الفائزة للدخول للسوق عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة الأفكار، لتحويلها إلى مشاريع حقيقية لها مكانة في السوق».

وأكدت الرميثي أن الجائزة توفر الدعم الفني والإداري واقتراح الحلول الممكنة للتنفيذ، والمساعدة في اكتساب القدرة على اختيار أفكار المشروعات، وتحديد وتوضيح الفكرة وإعداد خطة العمل، والعمل على احتضان المشاريع الفائزة في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة.

وتابعت الرميثي قائلة: «إن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يقدم الدعم اللازم لدفع ريادة الأعمال نحو معدلات النمو والتنافسية، في جوانب التخطيط والإعداد السليم للأفكار والمشروعات، من خلال تبني نموذج عمل مجرب عالمياً من قبل مشاريع لمؤسسات مشهود لها بالتميز والنجاح، حيث تشكل الجائزة برنامجاً متكاملاً لتأهيل وتوجيه وتقييم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة في مختلف مجالات الاقتصاد المعرفي، وتعريفها بأفضل الممارسات والأدوات والأساليب لتمكينها من الارتقاء والريادة، إضافة إلى تأصيل الابتكار في كافة جوانب العمل، بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام».

شروط وفئات الجائزة

واستعرضت الدكتورة شفيقة العامري المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، تفاصيل برامج الجائزة، حيث أكدت أنها تستهدف رائدات وسيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال.

أما فئات الجائزة فتنقسم إلى 3 أقسام، أولها فئة الأفكار الفردية من رائدات وسيدات الأعمال صاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال، والثانية هي فئة الأفكار الجماعية من خلال مجموعات لا تتجاوز 5 سيدات لكل مجموعة، وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم، ويجوز لكل سيدة في الفريق الجماعي، أن تتقدم للجائزة بشكل فردي، والثالثة فئة رائدة الأعمال المتميزة، حيث يمكن تقديم الأفكار للجائزة فقط للفائزين في الدورات السابقة للجائزة، وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم.

أما المجالات التي ركزت عليها الجائزة، فهي ذات الأولوية التي تراعي توجهات دولة الإمارات، ومنها التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبيئة، والمياه، والصحة والسلامة، والتعليم، والفضاء، والمسؤولية والمجتمعية، واستمرارية الأعمال، وغيرها من المجالات التطويرية.

أما شروط التقدم للجائزة فيتعين على المتقدمات أن يكنّ مواطنات، والتسجيل في الجائزة إلكترونياً، واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة إلكترونياً، وأن تكون الفكرة مبدعة أو مبتكرة لها جدوى وفائدة اقتصادية وقابلة للتطبيق.

تكريم ومكافآت

وحول آلية المكافأة والتكريم، ستحصل الفائزة بالمركز الأول على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 30,000 درهم، وترشيح للدخول في الحاضنة، بينما تحصل الفائزة بالمركز الثاني على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 25,000 درهم، وترشيح للدخول في الحاضنة، وستحصل الفائزة بالمركز الثالث على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 20,000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة، وتحصل الفائزة بالمركز الرابع على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 15,000 درهم، وترشيح للدخول في الحاضنة، وتحصل الفائزة بالمركز الخامس على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 10,000 درهم، وترشيح للدخول في الحاضنة.