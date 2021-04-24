شكرا لقرائتكم خبر عن وستبروك يواصل تألقه ويقود ويزاردز لفوزه السابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

حقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود واشنطن ويزاردز للفوز 129-109 على فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأنهى وستبروك المباراة مسجلاً 37 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 13 في آخر 15 مباراة.

وبفوزه السابع على التوالي، وهي ثاني أطول سلسلة انتصارات في الوقت الحالي خلف نيويورك نيكس الفائز في آخر ثماني مباريات، بقي ويزاردز في المركز العاشر في القسم الشرقي.

ويملك ويزاردز، الذي انتصر في تسع من آخر عشر مباريات، 26 فوزاً و33 خسارة، ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز في كل قسم إلى الأدوار الإقصائية مباشرة، بينما تخوض المراكز من السابع وحتى العاشر ملحق التأهل.

وتلقى ثاندر الخسارة 13 على التوالي ليظل في المركز 13 في القسم الغربي برصيد 20 فوزاً في 60 مباراة، وتضاءلت آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، إذ يتأخر بتسعة انتصارات عن جولدن ستيت وريورز قبل 12 مباراة من النهاية.

وتبادل الفريقان التقدم 17 مرة في شوط أول متكافئ انتهى لصالح الفريق الضيف 70-68، وبعد التعادل في بداية الربع الثالث أحرز ويزاردز 12 نقطة متتالية ليفرض سيطرته على المباراة.

وارتفع الفارق إلى 20 نقطة قرب نهاية الربع الأخير في ظل تألق وستبروك وبرادلي بيل، حيث سجلا 70 نقطة لويزاردز في المباراة، وكان بيل ثاني أكثر المسجلين خلف وستبروك في صفوف ويزاردز برصيد 33 نقطة.

ويبلغ معدل وستبروك، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يبلغ معدله ثلاثة أرقام مزدوجة في ثلاثة مواسم، 21.9 نقطة، و11.1 استحواذ على كرة مرتدة، بالإضافة إلى 10.9 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

وتقاسم ثيو ميلدون وداريوس بيزلي صدارة قائمة مسجلي ثاندر، ولكل منهما 20 نقطة.