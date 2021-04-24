جهاز تعمير الساحل الشمالي: صيانة 8 كباري وأنفاق في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إن يجري العمل في إجراء الصيانة الدورية والإصلاح بـ8 كباري وأنفاق على مستوى أحياء الإسكندرية.

جاء ذلك في تصريحات له خلال متابعته أعمال إصلاح التلفيات وتركيب الفواصل الحديدية بكوبري ستانلي، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأوضح حسين، أن أعمال الصيانة تشمل "كوبري ستانلي، نفق سيدي بشر، نفق منشا، كوبري ناريمان"، فضلا عن 4 كباري برافد 45 الرابط بين الإسكندرية والطريق الساحلي الدولي.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، أن سيجري الانتهاء من أعمال صيانة كوبري ستانلي في غضون 16 يوما، بواقع 4 أيام لكل حارة.

كان محافظ الإسكندرية وجه بتشكيل لجنة متخصصة، لمعاينة كافة التلفيات بجميع الكباري والأنفاق بنطاق المحافظة، استعدادا لعيد الفطر وموسم الصيف.