أبرزها مستحضرات تجميل.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

يواصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل)، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 62 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وتحرير 1295 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 165 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.