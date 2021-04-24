زيادة 15% في صادرات الصناعات الهندسية خلال 9 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، زيادة ملحوظة بالصادرات الهندسية فى 9 أشهر الأولى من السنة المالية 2020 -2021 بنسبة بلغت 15%.

وبحسب بيان المجلس بلغ حجم الصادرات في أول 9 أشهر من العام المالي 2020-2021 نحو 2.078 مليار دولار مقابل 1.805 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2019-2020.

وكشف المجلس في تقريره الشهرى، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 30% فى الربع الأول من 2021.، لتسجل 739 مليون دولار مقابل 567.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وارتفعت صادرات القطاع بنسبة بلغت 65؜% في شهر مارس 2021 لتسجل 274 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار في مارس 2020.

وعن القطاعات الهندسية التي ارتفعت صادراتها خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2020-2021 هي مكونات السيارات بنسبة 26% والكابلات بنسبة 29%، والأجهزة المنزلية بنسبة 35.4% ، الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 16%، وسائل النقل 46%، وأدوات المائدة والمطبخ بنسبة 45%.

وجاءت أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها، أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا - اسبانيا - اليونان - سلوفينيا - ايطاليا - التشيك )، ثم دول من قارة آسيا ( السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج - الأردن - لبنان - عمان - اليمن )، وفي إفريقيا ( الجزائر - المغرب - السودان - كالمجلس توجو - تونس - نيجيريا - غانا ).

وكان تقرير رسمي صدر عن وزارة الصناعة والتجارة، حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2021، كشف أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية هو رابع أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 739 مليون دولار.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس نسق مع المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" في حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولي لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة تنافسية المنتج المصرى السوقين الداخلي والخارجي وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية .

وأضاف الصياد، أن المعمل الجديد في الاعتماد يغطي مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربائية و اختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية وإختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء الأجهزة المنزلية واختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات

وأوضح الصياد، أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم إهداره في انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة.

وكشف رئيس المجلس، أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية.

ولفت الصياد إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلف على الشركات.