وزيرة الصحة: أغلب الأطباء تخلفوا عن التطعيم بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، وفق الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية لتصنيع اللقاح محليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

وأضافت: "لاحظنا عزوف الأطباء عن الحصول على لقاح كورونا، ومن سجل نحو 50% فقط، وأغلبهم لم يحضر للحصول على اللقاح".

وأشارت الوزيرة أنه لا توجد رفاهية للاختيار بين الأنواع المختلفة للقاحات، مناشدة المواطنين بضرورة الإقبال على الحصول على لقاح كورونا.