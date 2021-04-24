وفاة شرطية إثر اعتداء بالسكين في ضواحي باريس و المعتدي تونسي الجنسية

اسماعيل عبد الحي -

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن مهاجما مسلحا بسكين طعن شرطية عند مدخل مركز للشرطة في رامبوييه بالقرب من باريس اليوم الجمعة، فيما ذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية وإذاعة أوروبا 1 أن الضحية توفيت متأثرة بجراحها.

ولم تتضح دوافع الهجوم، بينما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رجال الشرطة أطلقوا النار على منفذ الاعتداء وتمكنوا من السيطرة عليه. وقالت قناة بي.إف.إم التلفزيونية إن المهاجم تونسي الجنسية وأنه قتل رميا بالرصاص. وقال دارمانان إنه سيتوجه إلى مكان الحادث، في الوقت الذي أحيل فيه الملف إلى المدعي العام في فرساي ليحقق في الواقعة