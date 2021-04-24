الكويت توقف الرحلات الجوية المباشرة مع الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مجلس الوزراء الكويتي إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند حتى اشعار آخر بسبب الاوضاع الصحية

وانتشار فيروس كورونا .

واضاف مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء في تغريدة على حسابه بتويتر اليوم السبت "يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من الهند سواء كان القدوم مباشرة او عن طريق دول اخرى ما لم يقيموا خارج الهند لمدة 14 يوما على الاقل.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 1432 ليصل الاجمالي 264198 حالة منذ بداية الجائحة و1502 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 247136 حالة.

وفرضت السلطات الكويتية حظر التجول الجزئي في البلاد منذ بداية شهر أبريل الجاري وحتى نهاية شهر رمضان حيث يتم تطبيق الحظرمن الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.