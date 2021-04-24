الولايات المتحدة تنهي تعليق لقاح جونسون آند جونسون

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الهيئات التنظيمية الرئيسية للقطاع الصحي الأميركي، إن الولايات المتحدة ستستأنف استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19، لتنهي تعليقا استمر عشرة أيام للتحقيق في صلة اللقاح بحالات تجلط دموي نادرة للغاية لكن قد تكون مميتة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء في بيان مشترك إنه سيتم تحذير الأنظمة الصحية ومن يحصلون على اللقاح من مخاطر أعراض قد تكون مميتة تتضمن تجلطات دموية حادة وانخفاض الصفائح الدموية.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن القرار يسري بأثر فوري، فيما يمهد لاستئناف التطعيم باللقاح اليوم السبت على أقرب تقدير.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "بناء على تحليل معمق، هناك صلة على الأرجح، لكن المخاطر ضئيلة للغاية".