الأردن يحذر: القدس خط أحمر والمساس بها لعب بالنار

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لحماية المقدسيين من اعتداءات سلطات الاحتلال ،محذراً من تبعات ”الهجمات العنصرية“ الإسرائيلية على البلدة القديمة في القدس.

وقال الصفدي، في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم السبت، إن مسؤولية وقف الاعتداءات وفق القانون الدولي تقع على سلطات الاحتلال، محذرا من أن ”القدس خط أحمر.. والمساس بها لعب بالنار“.

وجرت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية مساء أمس الجمعة غداة إصابة أكثر من مئة فلسطيني و20 شرطيا إسرائيليا بجروح في اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات في المدينة المقدسة، وجاءت عقب مسيرة نظمها يهود متشددون في القدس الغربية وأطلقوا خلالها هتافات معادية للعرب.

واندلعت الاشتباكات مساء الخميس عند مدخل البلدة القديمة في القدس حيث كانت الشرطة الإسرائيلية قد نشرت مئات العناصر لمواكبة مسيرة نظمتها في القدس الغربية حركة ”لاهافا“ (لهب) اليهودية اليمينية المتطرفة.

ومنعت الشرطة وصول المشاركين في المسيرة الذين كانوا يهتفون ”الموت للعرب“ إلى بعض المناطق التي يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة خلال شهر رمضان.

ونظم شبان فلسطينيون بعد صلاة العشاء والتراويح في القدس الشرقية المحتلة تظاهرة مضادة للاحتجاج على تلك المسيرة التي اعتبروها استفزازية، وما لبثت أن اندلعت صدامات بينهم وبين عناصر الشرطة.

ووقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، تعترف بموجبها بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.