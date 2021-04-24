تفاصيل أول رحلة خارجية لبايدن منذ توليه الرئاسة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف البيت الأبيض ، الجمعة، عن تفاصيل أول رحلة خارجية للرئيس جو بايدن منذ توليه الرئاسة ، والتي سيزور خلالها بريطانيا ومن ثم بلجيكا، في يونيو القادم.

ووفقا لبيان نشره البيت الأبيض، فإن رحلة بايدن الأولى ستسلط الضوء على الالتزام باستعادة تحالفات الولايات المتحدة، وتنشيط العلاقات مع الدول عبر الأطلسي، والتعاون بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على المصالح الأميركية.

ومن المرتقب أن يشارك بايدن في فعاليات قمة مجموعة السبع “G7” والتي ستستضيفها بريطانيا، خلال الفترة الواقعة ما بين 11 و13 يونيو.

وسيركز بايدن خلال قمة المجموعة على التزام بلاده بالتعددية، والعمل على تعزيز أولويات السياسات الأميركية بشأن الصحة العامة، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي والتغير المناخي، بين ملفات عدة يحملها.

ويعتزم بايدن عقد اجتماعات ثنائية على هامش القمة مع قادة الدول السبع، بما فيهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وسيغادر بايدن بريطانيا نحو بلجيكا، يوم 14 يونيو، للمشاركة في قمة لحلف الناتو، ستكون الأولى له مع هذا التحالف منذ توليه الرئاسة.

ومن المرتقب أن يؤكد بايدن في القمة على التزام بلاده بدورها بحلف الناتو، والأمن عبر الأطلسي، بالإضافة إلى الدفاع الجماعي بين الدول الأعضاء.

وسيتطرق بايدن مع قادة الناتو إلى كيفية التعامل مع التهديدات المستقبلية، كما سيعقد اجتماعات ثنائية معهم.

ومن المفترض أن يشارك بايدن، خلال تواجده في بلجيكا، بقمة تجمع ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث سيناقش أجندة مشتركة لضمان الأمن الصحي العالمي، وتغير المناخ، وتعزيز التعاون التجاري والرقمي والديمقراطية، بالإضافة إلى المخاوف السياسية الخارجية المشتركة.