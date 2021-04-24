أنور قرقاش: تصريح وزيرة خارجية ليبيا حول المرتزقة "سيادي بامتياز"

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

اعتبر الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات، السبت، تصريح وزيرة خارجية ليبيا بشأن ضرورة خروج القوات الأجنبية "سياديا بامتياز".



وأكد قرقاش أنه كما يدعم المجتمع الدولي الحل السياسي المبشر في ليبيا فإن المنظور الوطني والعربي يسعى إلى سيادة ليبية كاملة وغير منقوصة.

وقبل ساعات، طالبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بخروج كل القوات الأجنبية من بلادها بمن فيهم الأتراك ومرتزقتهم.

وكانت المنقوش أعلنت، في وقت سابق، أن بلادها بدأت حواراً مع تركيا، لكنها مصممة على انسحاب الأخيرة وجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

غير أن "مطالب المنقوش" قوبل برفض وهجوم من رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، خاصة فيما يتعلق بالأتراك.

حينها، قال المشري في بيان له: إن "وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة مع تركيا"، حسب قوله.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، حكما بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واتفاقية للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

وتتحدى أنقرة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.