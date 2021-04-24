شكرا لقرائتكم خبر عن هروب قرود من حديقة حيوان في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرت قرود من حديقة حيوان في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية للمرة الثالثة في غضون أسبوعين.

وقالت الشرطة اليوم السبت إن عشرة قرود من نوع المكاك البربرية تمكنت من تحرير نفسها من حظيرتها في منطقة زودبادن صباح اليوم السبت، وتجولت في إحدى الغابات.

وبحسب البيانات، يحاول حراس حديقة الحيوانات في مدينة لوفينجن إعادة القرود إلى حظيرتها. ولم يتضح بعد كيف تمكنت القرود من الخروج من الحظيرة.

ويعتبر هذا النوع من القردة غير مؤذ وخجول وخائف. وطلبت الشرطة عدم التحدث إلى قرود المكاك البربري أو إطعامها، مطالبة المارة أيضا بعدم محاولة الإمساك بالحيوانات، حيث إنه في مثل هذه الحالة قد تكون القردة عدوانية.