شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام لمليوني شخص في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ ما يزيد على مليوني شخص في ولاية أستراليا الغربية اليوم السبت أول إجراءات عزل عام شاملة لمدة ثلاثة أيام بعد تفشي فيروس كورونا في فندق مخصص للحجر الصحي وانتقال العدوى منه.

جاء هذا بعد ثبوت إصابة مسافر عائد من بيرث بفيروس كورونا بعد خروجه من أحد فنادق الحجر الصحي هناك بعد اختبار أشار إلى خلوه من المرض. وتشتبه السلطات في أنه أصيب أثناء وجوده في الفندق.

وطالب رئيس وزراء الولاية مارك مجاون حكومة البلاد إلى إنشاء مرافق حجر صحي مخصصة بعد أحدث تسرب للفيروس من فندق مخصص للحجر الصحي.