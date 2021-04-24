شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 24 ساعة.. 105.443 جرعة لقاح «كوفيد-19» قدمتها الصحة الإماراتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 105.443 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 10.106.684 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 102.19 جرعة لكل 100 شخص.



ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح (كوفيد 19) وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كورونا» المستجد.