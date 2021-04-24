شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يرحب بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب إرادة جيل، بيانا رحب خلاله بقرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا، بما فى ذلك مطارات الغردقة وشرم الشيخ، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن هذا القرار والذى صدر خلال الاتصال الهاتفي الذى جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسى بوتين يمثل نقطة انطلاق جديدة لمسار العلاقات المصرية الروسية وخاصة تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

وأوضح تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ المعين بقرار من رئيس الجمهورية، أن هذا القرار يبعث برسالة هامة لصالح مصر واستقرار آمنها ويكشف مدى الثقة الروسية فى الإجراءات المصرية التى مهدت لصدور هذا القرار، موجها باسم حزب إرادة جيل الشكر لكل الأجهزة المصرية التى ساهمت فى صدور القرار الروسى بعد فترة توقف لحركة الطيران بين البلدين.