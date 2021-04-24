شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.. نموذج لتخريج كفاءات تتولى المناصب القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، واحدا من أهم البرامج التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي بدورها تمثل تطورا حقيقيا في تنمية المهارات العملية للتنفيذيين والتي لطالما طالب بها كثيرون، ولأول مرة يكون لدينا مكان متخصص قادر على تخريج كفاءات جاهزة لتولى مناصب قيادية خاصة أنه يتم للشباب الصغير نسبيا وهو الأمر المتوفر في كثير من البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويشمل البرنامج تدريب وتطوير الكفاءات من سن 30 إلى 40 عاما كى يكونوا اللبنة في إعداد الصف الثانى القادر على القيادة وتحمل المسئولية، والبرنامج يمثل رحلة تحول متكاملة للحياة العملية والشخصية للمتدرب ومسئول عن إعداد رجل دولة بالمعنى السليم قادر على تحمل المسئولية وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

وعن التقديم للبرنامج فيتم من خلال الموقع الالكترونى للأكاديمية أما عملية القبول فهى عملية دقيقة وصارمة وتشمل اختبارات السمات الشخصية واللغات العربية والانجليزية واختبارات الثقافة العامة فيما تشمل المرحلة الثانية من الاختبارات مرحلة المقابلات الشخصية ويشارك فيها مجموعة من الوزراء ورؤساء الهيئات والشخصيات العامة وكذلك الخبراء في المجالات المختلفة وبعدها يتم تحديد المستوى الطبي والبدنى للمتقدم.

وجرت تصميم البرنامج وفق آليات متطورة وباهتمام بالغ بأدق التفاصيل من حيث المحتوى الذى يغطى محاور مختلفة من علوم الإداراة والمهارات القيادية والأمن القومى على أن يتم تدريس المحتوى بشكل مكثف ومتنوع في نفس الوقت.

البرنامج التدريبى يستمر لمدة عام كامل، تتنوع فيه الدراسة من محاضرات وورش عمل ولقاءات بشخصيات عامة وكبار المسئولين في الدولة وأنشطة ثقافية وزيارات خارجية كما أن البرنامج لا يقتصر على الدراسة النظرية وإنما يشمل تدريب ميدانى لمدة 3 شهور ومن خلاله يتعرض المتدرب لملفات تتطلب تطبيق ما تم دراسته على أرض الواقع.