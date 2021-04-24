شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء جاء نصها كالتالى: إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأحر التهاني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء... تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر والتى تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري والتي عادت لاحضان الوطن بعد اتخاذ كافة وسائل النضال ضد المحتل عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.. بدءًا من حرب أكتوبر العظيمة وعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس وتحقيق انتصارات مجيدة مما أجبر العدو على الجلوس الي طاولة المفاوضات السلمية لتبدأ مرحلة جديدة من المعارك السياسية والدبلوماسية لرجال مصر المخلصين لتتوج باتفاقية السلام التي أعادت سيناء كاملة لاحضان الوطن ويعود العلم المصرى يرفرف من جديد في عزة وفخار بعد احتلال خمس عشرة سنة.

وتابع: أننا يافخامة الرئيس ونحن نهنئ سيادتكم بهذه الذكرى الغالية لندعوا الله عز وجل أن يجازي خير الجزاء كل من ضحى بدمه وروحه في ميدان القتال من رجال القوات المسلحة البواسل وكل من ساهم بجهده سياسيا ودبلوماسياً وكل طوائف الشعب المصري العظيم في سبيل استعادة سيناء

وأضاف: ولا ننسى في هذا المقام ان ندعو للرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات بالرحمة والمغفرة وان يتقبله الله من الشهداء، كما ندعوه عز وجل أن يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاكم للحفاظ على أرض هذا الوطن الغالي وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العظيم.