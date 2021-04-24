الامارات.. بلدية دبي تغلق 6 مؤسسات خالفت الإجراءات الاحترازية

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أغلقت بلدية دبي 6 مؤسسات تشمل 4 مغاسل ومؤسسة غذائية وصالوناً، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي والاكتظاظ ومخالفة الممارسات الصحية والنظافة الشخصية، وذلك خلال 23 الشهر الجاري.، وفقا للبيان.



ووفقاً للتقرير اليومي للتفتيش على المؤسسات، نفذ مفتشو بلدية دبي 222 زيارة رقابية، وتم مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 4 تنبيهات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 95%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 212 مؤسسة.

ويجري مفتشو بلدية دبي يوميا متابعة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال الجولات الرقابية على المؤسسات، والتي تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها من قبل تلك المؤسسات من أبرزها: الالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إضافة إلى التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

وتعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.