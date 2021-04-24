قبرص تعلن فرض عزل جديد لمدة أسبوعين

محمد الفلاح - السبت 24 أبريل 2021

أعلنت قبرص، الجمعة، فرض عزل جديد لمدة أسبوعين يشمل فترة عيد الفصح لدى الأرثوذكس في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات صعوبة في استقبال العدد المتزايد من مرضى كورونا على الجزيرة المتوسطية.



وقال وزير الصحة القبرصي، كوستانتينوس يوانو: "لا يمكننا تجاهل العدد المتزايد للحالات مع الضغوط الكبرى التي يرزح تحتها النظام الصحي ويستلزم اتخاذ قرارات صعبة وتدابير جذرية".

وباستثناء الأسباب المهنية لا يحق للمواطنين الخروج من منازلهم بين 26 أبريل/نيسان و9 مايو/أيار، سوى مرة في اليوم بعد طلب إذن من خلال رسالة نصية قصيرة.

وستغلق المتاجر غير الضرورية أبوابها وسيبدأ حظر التجول من الساعة 21.00 بدلاً من 23.00 حالياً حتى الخامسة صباحاً.

وستخفف بعض القيود في 2 مايو/أيار، يوم الفصح الأرثوذكسي.

واعتبارا من 10 مايو/أيار سيضطر الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى مطعم تقديم فحص سلبي لا يتجاوز 72 ساعة أو إثبات تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أو أنهم اصيبوا بـ"كوفيد-19" خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر يوانو أن العزل سيسمح بتسريع وتيرة التلقيح مع إعطاء متنفس للمستشفيات التي امتلأت بمرضى كورونا.

وخلال الموجة الثالثة من تفشي الوباء، سجلت السلطات الثلاثاء 941 حالة جديدة بكورونا في رقم قياسي يومي.

والأسبوع الماضي سجلت قبرص 668 حالة جديدة يومية لكل 100 ألف نسمة أي أعلى نسبة في العالم، وفقاً لأرقام جمعتها "فرانس برس".

ويقول خبراء إن هذا المعدل يفسر جزئياً بالعديد الكبير لفحوص كشف الإصابة -أكثر من 50 ألفاً يومياً مؤخراً أي أكثر من 5% من السكان".

وذكر خبير في الأوبئة طلب عدم كشف اسمه "أنه مستوى فحوص فريد في أوروبا".

وسجلت قبرص 60 ألف إصابة بفيروس كورونا، منها 296 وفاة.