شكرا لقرائتكم خبر عن مثقفون ألمان يناشدون "بوتين" الافراج عن نافالني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسل خبراء ألمان في الشؤون الروسية من القطاع العلمي والثقافي رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناشدته الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في الرسالة المشتركة : "نناشدكم ونناشد السلطات المسؤولة في الاتحاد الروسي الإفراج عن نافالني من السجن. وطالما أنه في السجن لا بد السماح للسيد نافالني بأن يعالج من قبل أطباء مستقلين من اختياره".

وأضاف الخبراء في الرسالة: "لقد كرسنا عملنا المهني في العلوم والبحوث والثقافة والإعلام لروسيا من أجل تحسين العلاقات بين مجتمعاتنا من خلال التنوير والتعاون. نحن قلقون للغاية بشأن أليكسي نافالني ونخشى أن يؤدي مصيره إلى تعميق العزلة بين مجتمعاتنا".