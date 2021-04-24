الطائرات الإسرائيلية تشن عدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شنت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر صباح السبت، عدة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد ليلة من التصعيد.



وقالت مصادر إن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا لحماس شمالي قطاع غزة، فيما استهدفت موقعا آخر في منطقة جبل الريس شرقي القطاع، وذلك بعد خروج المصلين من صلاة فجر اليوم، وفقا للعين.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مناطق خالية شرقي رفح وخانيونس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفجر السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار لا تزال تدوي في مناطق بجنوب البلاد في ظل إطلاق القذائف الصاروخية من محيط القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودوت صافرات الإنذار، فجر السبت، للمرة الـ5 في مستوطنات محيطة بغلاف قطاع غزة، وتبنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إطلاق قذائف صاروخية تجاه جنوبي إسرائيل.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، إن الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى "دكّت مستوطنات العدو بالقذائف الصاروخية ردًا على قصفه الجبان على غزة وجرائمه بحق شعبنا".

من جانب آخر شهدت القدس الشرقية توترا بعد منتصف ليلة السبت، حيث دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في اشتباكات ليلية أشعلت احتجاجات في بلدات بأنحاء الضفة الغربية.