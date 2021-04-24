شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام يُعتقد أنه يعود للغواصة الإندونيسية المفقودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلن رئيس أركان البحرية الإندونيسية الأدميرال يودو مارجونو، السبت، انتشال حطام يعتقد أنه من الغواصة المفقودة التابعة للجيش التي فُقد الاتصال بها قبالة سواحل جزيرة بالي الأربعاء الماضي، على عمق 850 متراً، بعدما صرح سابقاً بانقضاء احتياطيات الأكسجين في الغواصة.

وأكد الجيش أن السلطات تستعد لتنفيذ عمليات إجلاء الناجين المحتملين داخل الغواصة، على الرغم من التقديرات القاضية بأن احتياطيات الأكسجين فيها انقضت فجر السبت.