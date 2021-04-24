شكرا لقرائتكم خبر عن فرض عزل جديد في قبرص بعد ارتفاع حاد في إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - أ ف ب

أعلنت قبرص، الجمعة، فرض عزل جديد لمدة أسبوعين يشمل فترة عيد الفصح في الوقت الذي تواجه فيه المستشفيات صعوبة في استقبال العدد المتزايد من مرضى كورونا على الجزيرة المتوسطية.

وأعلن وزير الصحة كوستانتينوس يوانو للصحفيين: «لا يمكننا تجاهل العدد المتزايد للحالات مع الضغوط الكبرى التي يرزح تحتها النظام الصحي ويستلزم اتخاذ قرارات صعبة وتدابير جذرية».

وباستثناء الأسباب المهنية لا يحق للمواطنين الخروج من منازلهم بين 26 نيسان/إبريل والتاسع من أيار/مايو، سوى مرة في اليوم بعد طلب إذن من خلال رسالة نصية قصيرة.

وستغلق المتاجر غير الضرورية أبوابها وسيبدأ حظر التجول من الساعة 21:00 بدلاً من 23:00 حالياً حتى الخامسة صباحاً. وستخفف بعض القيود في الثاني من أيار/مايو، يوم الفصح.

واعتباراً من العاشر من أيار/مايو المقبل سيضطر الأشخاص الراغبون في الذهاب إلى مطعم تقديم فحص سلبي لا يتجاوز 72 ساعة أو إثبات تلقي الجرعة الأولى من اللقاح أو أنهم أصيبوا بكوفيد-19 خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر يوانو أن العزل سيسمح بتسريع وتيرة التلقيح مع إعطاء متنفس للمستشفيات التي امتلأت بمرضى كورونا. وخلال الموجة الثالثة من تفشي الوباء، سجلت السلطات الثلاثاء 941 حالة جديدة بكوفيد-19 في رقم قياسي يومي.

والأسبوع الماضي سجلت قبرص 668 حالة جديدة يومية لكل 100 ألف نسمة أي أعلى نسبة في العالم وفقاً لأرقام جمعتها فرانس برس.

ويقول خبراء إن هذا المعدل يفسر جزئياً بالعدد الكبير لفحوص كشف الإصابة - أكثر من 50 ألفاً يومياً مؤخراً أي أكثر من 5% من السكان. وذكر خبير في الأوبئة طلب عدم كشف اسمه «أنه مستوى فحوص فريد في أوروبا».

وسجلت قبرص 60 ألف حالة منها 296 وفاة.