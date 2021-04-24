وفاة وزير النقل الأرجنتيني في حادث سير

بوينس آيرس - رويترز

قالت الحكومة الأرجنتينية في ساعة متأخرة، الجمعة، في بيان إن وزير النقل ماريو ميوني توفي في حادث مروري على بعد 110 كيلومترات غربي بوينس آيرس.

وقع الحادث بينما كان ميوني يقود سيارته بمفرده إلى مدينته جونين أثناء هبوب عاصفة. ونشرت محطة (إف.إم فال) المحلية لقطات مصورة لرجال إطفاء أثناء تعاملهم مع السيارة المنقلبة.

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز في بيان «بوفاته تفقد الأرجنتين سياسياً نزيهاً محنكاً لا يكل ولا يمل ومسؤولاً يُقتدى به».

كان ميوني (56 سنة) متزوجاً وله ابنان. ويتولى منصب وزير النقل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019 عندما تولى فرنانديز الرئاسة.