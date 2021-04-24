شكرا لقرائتكم خبر عن مشرعون يدعون بايدن لإعفاء حقوق براءة الاختراع لتسريع الوصول للقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

كثف مشرعون أمريكيون ومنظمات لا تهدف للربح، الجمعة، الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لدعم إعفاء مؤقت من حقوق براءة الاختراع للقاحات كوفيد-19 لمساعدة الدول الفقيرة على احتواء الجائحة.

وسلمت المنظمات عريضة موقعة من مليوني شخص، تضاف إلى رسائل منفصلة بعثت بها إلى بايدن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقاً و100 من الفائزين بجوائز نوبل.

وقال السناتور بيرني ساندرز إن من مصلحة الولايات المتحدة أيضاً ضمان تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت ممكن، للحد من فرصة حدوث تحورات في الفيروس قد تؤدي إلى مزيد من الإغلاق في الولايات المتحدة. لكنه لعب كذلك على وتر رغبة بايدن في إعادة بناء مصداقية الولايات المتحدة في العالم.

وقال في مؤتمر صحفي «في ما يتعلق بهذه القضية الصحية البالغة الأهمية، هذه قضية أخلاقية، يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل الصواب».

ومنعت الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الكبرى الأخرى مفاوضات في منظمة التجارة العالمية تتضمن اقتراحاً تقوده الهند وجنوب أفريقيا، ويحظى الآن بدعم 100 عضو في المنظمة. وبموجب الاقتراح يتم التنازل مؤقتاً عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات.

ويضغط المؤيدون للاقتراح على واشنطن لتغيير نهجها قبل الاجتماع الرسمي القادم لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية في الخامس من مايو/ أيار.

بينما يقول المعارضون إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يقلل من سلامة اللقاحات في أنحاء العالم، وإن قضايا أخرى، مثل تحسين شبكات التوزيع، هي أولويات أكثر إلحاحاً.