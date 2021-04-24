اخبار العالم

الكويت تعلّق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الهند

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلّق الرحلات الجوية التجارية القادمة من الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 أبريل 2021

11:41 صباحا

قراءة دقيقة واحدة

القاهرة – رويترز
قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على «تويتر»، السبت، إنها علقت جميع الرحلات الجوية التجارية المباشرة القادمة من الهند بدءاً من 24 أبريل /نيسان الجاري وحتى إشعار آخر. وجاءت هذه الخطوة بناء على تعليمات السلطات الصحية بعد تقييم الوضع العالمي لجائحة .
وذكرت في بيان أنه سيُمنع دخول جميع الركاب القادمين من الهند بشكل مباشر أو عن طريق دول أخرى، ما لم يقيموا خارج الهند 14 يوماً على الأقل.
وسيُسمح بدخول المواطنين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية. ولا يشمل الحظر رحلات الشحن.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/yg8thx24

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا