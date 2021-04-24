القصباء تعيش «ليالي رمضان» بين 28 إبريل و1 مايو

تنظم القصباء؛ الوجهة الترفيهية والعائلية الأولى في الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، فعالية «ليالي رمضان» في الفترة من 28 إبريل/نيسان الجاري لغاية 1 مايو/أيار المقبل، بعد الإفطار. وينتظر أن تكون هذه الفعالية الوقت المثالي للقاء العائلة والأصدقاء والاستمتاع بمجموعة من المعارض وعروض الإضاءة الملونة في جميع أنحاء الوجهة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومعهد الشارقة للتراث وشرطة الشارقة.

وتقيم «رواد» معرضاً يهدف إلى جمع رواد الأعمال الإماراتيين ورواد الأعمال المتميزين في منصة واحدة تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة ببرامج متنوعة في الدولة. وسيتيح المعرض للمشاركين الفرصة لتسليط الضوء على مشاريعهم المبتكرة والاستفادة من الأجواء التنافسية إلى جانب التسويق المباشر لمنتجاتهم، مما يسهم في التعريف بالمنتجات والصناعات الوطنية وتسويقها، وتوفير فرص التعارف والتعاون بين رواد الأعمال.

ويتضمن معرض «معهد الشارقة للتراث» صوراً عن رحلة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وألعاباً شعبية وعناصر تراثية، إضافة إلى معروضات وأشغال يدوية مستوحاة من الألعاب الإماراتية التي ابتكرها الأطفال في الماضي للترفيه عن أنفسهم ومع مرور الوقت أصبحت تقليداً متوارثاً.

أما شرطة الشارقة فتحتفي عبر معرض «الأمل» بإبداعات فنية لمجموعة من النزلاء تعبر عن قيم التسامح وغيرها من المعاني الإنسانية السامية. كذلك تنظم شرطة الشارقة جلسات رواية القصص والتوعية المجتمعية.

وتشمل الفعالية أيضاً مبادرة من «صيدلية لايف» لتعزيز الوعي بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي، إلى جانب توزيع كتب الرسم على الأطفال مع العروض الترفيهية.

وتراعي المعارض الحفاظ على صحة وسلامة الزوار بالمقام الأول من خلال ضمان السلامة للجميع والالتزام بجميع التدابير الاحترازية.