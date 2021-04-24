سيتي يتوصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم الصاعد كايكي

رويترز

أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه توصل لاتفاق للتعاقد مع المهاجم البرازيلي الشاب كايكي لاعب فلومينيسي البرازيلي.

وبناء على الاتفاق سيبقى كايكي (17 عاماً) في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويقارن كثيرون كايكي بمواطنه نيمار نجم باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا، كما أنه كان هدفاً لليفربول بطل إنجلترا وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وأحرز كايكي هدفين في ثماني مباريات خاضها مع فلومينيسي في البطولة المحلية للولاية كما شارك مع الفريق في مباراته في كأس ليبرتادرويس أمام ريفر بليت الأرجنتيني الأسبوع الماضي.