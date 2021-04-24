بعد خلع 19 سناً لكلب.. تغريم طبيبة بيطرية 5500 دولار

قرر المجلس التأديبي للأطباء البيطرين في مونتريال الكندية تعليق عمل طبيبة ثلاثة أسابيع وتغريمها 5500 دولار بعد أن أزالت 19 سناً من فم كلب دون موافقة مالكه.

وذكرت وسائل إعلام أن صاحب الكلب تقدم بالشكوى، وقال إنه أحضر كلبه جواكيم إلى الطبيبة للعناية بأسنانه في عام 2018، لكنه شعر بالضيق عندما علم أن الطبيبة أزالت عدة أسنان للكلب دون أن يوافق على الأمر.

واشتكى مالك الكلب من أن الطبية لم توصه بإجراء أشعة إكس لجواكيم، التي كانت ضرورية قبل عملية نزع الأسنان.