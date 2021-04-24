واقعة غريبة في مطار القاهرة.. طائرة سودانية تقلع براكبة واحدة

القاهرة- وكالات

شهد مطار القاهرة الدولي قراراً غريباً أسفر عن إقلاع طائرة سودانية براكبة واحدة وإلغاء سفر ما يقارب 29 راكباً فضلاً عن طاقم الطائرة، بعد أن تبين أن المسافرة مصابة بفيروس كورونا.

وقد تم تأخير الطائرة 5 ساعات بالمطار بعد أن رفض قائد الرحلة سفر الراكبة حرصاً على سلامة باقي الركاب، وهم 7 مصريين، و22 سودانياً، و 8 من أفراد طاقم الطائرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: «فوجئ أطباء الحجر الصحي براكبة سودانية تدعى رانيا.م.ف 42 عاماً، تحمل تحليل PCR إيجابي، وذلك فور وصول الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم رحلة رقم 102، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الرحلة، على الفور تم منع دخولها البلاد، وقررت السلطات إعادتها على الطائرة التي وصلت عليها.

وبينت المصادر «تم إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة السودانية المتجهة إلى الخرطوم رحلة رقم 103، إلا أن قائد الرحلة رفض صعودها إلى الطائرة حرصاً على سلامة الركاب، وقامت سلطات المطار بالتحدث معه أكثر من مرة لإقناعه بالعدول عن قراره، وصعود الراكبة مع باقي الركاب، وتخصيص مقعد معين لها في نهاية الطائرة، ويتم صعودها بـ«بدلة» عزل طبي، إلا أن قائد الرحلة رفض».