السودان .. إلغاء قرار البشير بإنشاء سدين على النيل

الشارقة - اميمة ياسر - قرر عبد الله حمدوك رئيس الحكومة السودانية إلغاء قرار كان قد اتخذه الرئيس المعزول عمر البشير بإنشاء سدين على النيل شمالي البلاد.

وبحسب ما أعلنه حساب رئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ألغى حمدوك قرار إنشاء سدي دال وكجبار، شمالي السودان.

ووفقا لموقع "سودان تريبيون"، فقد جاء إلغاء قرار إنشاء السدين تجاوبًا مع رفض الأهالي إقامة هذه المشاريع.

إعلان إلغاء قرار إنشاء السدين جاء في خطاب لحمدوك خلال الفعالية التي نظمتها اللجنة العليا لمناهضة سد كجبار، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة وإحياءً لذكرى شهداء الثورة السودانية المجيدة.

وفي كلمته طالب حمدوك بإشراك المجتمعات المحلية في الاستفادة من عوائد المشاريع، مؤكدا على إخضاع المشاريع الكبرى على نهر النيل لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني يزور الولاية الشمالية على رأس وفد وزاري رفيع.

سد كجبار

ويقع سد كجبار في الولاية الشمالية، عند الشلال الثالث في منطقة كجبار، وهي إحدى مناطق المحس وتقع على بعد 111 كم شمال مدينة دنقلا.

وقد نص اتفاق مسار الشمال، المضمن في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، على إلغاء إقامة سدي دال وكجبار.