رفع درجة الجاهزية لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية .. الجيش الليبي يتأهب على الحدود مع تشاد

الشارقة - اميمة ياسر - رفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية على الحدود مع دولة تشاد، على خلفية المواجهات الدائرة شمال البلاد بين المتمردين والجيش الحكومي، والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وقالت منطقة الكفرة العسكرية، في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الإخبارية، اليوم الجمعة، إنّه بتعليمات من آمر المنطقة اللواء المبروك المقرض رفعت درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية.

وأكّد البيان تجهيز الوحدات بالإمكانيات والمعدات اللازمة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة، وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود، وكذلك تمركز للسرية المقاتلة في قاعدة السارة والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع دولة تشاد، بالإضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين.