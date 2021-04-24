واشنطن تستعد للاعتراف بـ «الإبادة الجماعية للأرمن» على يد الأتراك

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية للأرمن" على يد الأتراك، غداً السبت.

وأكدت الخارجية الأمريكية، خلال إيجازها الصحفي اليومي، على الاعتراف المتوقع بشأن الإبادة الجماعية للأرمن.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد للاعتراف بالمجازر التي طالت الأرمن على يد القوات العثمانية، ما سيفاقم التوتر الأمريكي التركي.

وقالت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أن بايدن يستعد للاعتراف بالمجزرة التي طالت 1.5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية باعتبارها "إبادة جماعية".

وأضافت الصحيفتان أنه من المقرر أن يعلن بايدن تصنيف المجازر "إبادة جماعية" غداً، السبت الموافق 24 أبريل، في الذكرى الـ106 لعمليات القتل الجماعي التي بدأت عام 1915، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تقاتل روسيا القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى في المنطقة التي هي الآن أرمينيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إنه من المرجح أن يستخدم بايدن عبارة "إبادة جماعية" في بيان يوم السبت عندما تُنظم فعاليات سنوية لإحياء ذكرى الضحايا في مختلف أنحاء العالم.

وفي ديسمبر 2019، اعترف الكونجرس الأمريكي رسمياً بالمجازر على أنها إبادة جماعية، في تصويت رمزي، لكن إدارة ترامب لم تعترف بالتصنيف.

وأمس الخميس، قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ترأس اجتماعاً مع مستشارين تعهد خلاله "مواصلة الدفاع عن الحقائق ضد من يقفون لأسباب سياسية وراء الافتراءات وأكذوبة 'الإبادة الأرمنية'"، دون الإشارة مباشرة إلى خطط بايدن.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، في مقابلة هذا الأسبوع، إن "البيانات بدون التزامات قانونية لن يكون لها أي فائدة، لكنها سوف تضر بالعلاقات"، مضيفاً أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تجعل العلاقات أكثر سوءا، فإن هذا القرار يعود لهم".