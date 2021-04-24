«سد النهضة» .. السودان : ضاعت ٩ أشهر في مفاوضات عبثية و لن نقبل بضياع المزيد من الوقت

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الري السوداني ياسر عباس إن إثيوبيا رفضت مقترح السودان بشأن الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة، بينما وافقت عليه مصر.

وأضاف وزير الري السوداني عبر حسابه الرسمي بتويتر إن إثيوبيا تراوغ في الوصول لاتفاق وتعمل على شراء الزمن لتجعل ملء سد النهضة أمر واقع، مبديا استغرابه من موقف إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات دون توقيع اتفاق.

وأكد أن إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاث ونرى انه ليس هناك مبرر لذلك وترك الامر للاتحاد الأفريقي فقط، و في نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف وزير الري السوداني أن الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط، ونحن نرى أنه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق، و قد ضاعت ٩ أشهر في مفاوضات عبثية و لن نقبل بضياع المزيد من الوقت.

وتابع عندما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في العام الماضي كان هنالك 90% من المسائل متوافق عليها، وبعد 8 شهور من التفاوض أصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد.

وأضاف أنه إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض وإذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي و القانوني و عمل الاحتياطات الفنية اللازمة.