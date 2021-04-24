شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تستكمل مناقشة قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعين يوم الاثنين القادم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى.

كما تعقد اللجنة اجتماعين، غدا الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سيد محمد سالم، بشأن "واقعة طرد رئيس جامعة سوهاج لأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بحجة تخطيهم السلطة المباشرة"، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين محمد حسن، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية من قرار وزير التربية والتعليم باعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وعدم الاعتداد بامتحانات SAT وACT بعد تاريخ 15/2/2021، رغم اعتراف الوزارة العام الماضي بامتحان الـ ACT.