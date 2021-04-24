شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. مجلس "الصحفيين" يعقد ثالث اجتماع له لمناقشة ملفات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا الثلاثاء القادم، لمناقشة الأمور المالية بالنقابة وعدد من الملفات الخاصة بمشروع العلاج والمعاشات وعدد من شئون الأعضاء.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق من قبل على اقتراح مقدم من النقيب ضياء رشوان بمد فترة التقدم للقيد بجدول تحت التمرين حتى 15 يونيو 2021، وذلك لإتاحة مدى زمني أطول للصحف العشر المتقدمة للتكويد بالنقابة لاستيفاء الشروط الواردة في لائحة القيد وموافاة اللجنة المشكلة من المجلس للفحص بها، وكذلك الأمر بالنسبة للصحف الثماني الموقوف القيد منها لموافاة اللجنة المشار إليها بما يفيد معالجة سبب الإيقاف، وذلك حتى يتسنى للجنة في الحالتين عرض ما تتوصل إليه على مجلس النقابة فور الانتهاء من مقترحاتها لاتخاذ قراره.

وأوضح النقيب أن الحرص على مصائر شباب الصحفيين العاملين في عدد من الصحف الجديدة التي تقدمت للحصول على قرار باعتمادها في لجنة القيد والصحف الموقوف القيد منها، هو الدافع وراء هذا القرار، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لكل هذه الصحف.

ودعا مجلس النقابة رؤساء تحرير الصحف المشار إليها ومسئولي الإدارة بها، إلى سرعة العمل على توفيق أوضاعهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر للزملاء الجدد تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد.