الهند.. رقم قياسي جديد بإصابات كورونا وصراع الأوكسجين” يشتد

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - سجلت وزارة الصحة الهندية، أكثر من 330 ألف حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه البلاد رقما قياسيا عالميا. بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2200 حالة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن الصراع يشتد في الهند على إمدادات الأوكسجين ومساعدات الطوارئ الأخرى بعد أن أبلغت البلاد عن عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد القتلى مما أدى إلى إجهاد موارد البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن حوالي نصف الحالات في نيو دلهي أثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة من الفيروس، التي تم اكتشافها لأول مرة العام الماضي في الهند.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تتسبب السلالة الجديدة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بالوباء، مع انتشار للتجمعات في البلاد وإهمال واسع النطاق للتدابير الوقائية.

ومع تفاقم الموجة الثانية الكارثية من فيروس كورونا في الهند يوم الجمعة، أعلنت كل من كندا إلى بريطانيا وهونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا حظر سفر مع نيو دلهي. كما نصحت وزارة الخارجية الأميركية الناس بعدم الذهاب إلى الهند بعد أن رفعت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مستوى المخاطر في البلاد إلى أعلى مستوى.

من جانبها، وضعت الحكومة الهندية خزانات الأوكسجين في قطارات سريعة خاصة، حيث طلبت المستشفيات الكبرى في نيودلهي يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الإمدادات لإنقاذ مرضى كوفيد-19 الذين ينازعون لالتقاط أنفاسهم.

نقص الأكسجين

ويعاني النظام الصحي في الهند من نقص التمويل، وتردى وضعه للأسوأ فيما تجتاح البلاد أعتى موجة لفيروس كورونا في العالم. ويزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم مع توجه المستشفيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمناشدة الحكومة لتجديد إمدادات الأوكسجين والتهديد بوقف استقبال المرضى الجدد.

وكتبت سلسلة مستشفيات خاصة رئيسية في العاصمة الهندية، “ماكس هوسبيتال”، على موقع تويتر يوم الجمعة، بأن لديها إمدادات أكسجين تكفي لمدة ساعة واحدة فقط في نظامها، وكانت تنتظر تجديد الإمدادات منذ الصباح الباكر. وقبل يومين، قدمت التماسًا في محكمة دلهي العليا يفيد بنفاد الأكسجين لديها، مما يعرض حياة 400 مريض للخطر، من بينهم 262 كانوا يعالجون من كوفيد-19.

وقال وزير السكك الحديدية بيوش غويالو إن الحكومة بدأت في تشغيل قطارات “أوكسجين إكسبرس” لنقل خزانات الأوكسجين لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات في المستشفيات.

وأضاف ساكيت تيكو، رئيس رابطة مصنعي الغازات الصناعية لعموم الهند: “لدينا فائض من الأوكسجين في المصانع البعيدة عن الأماكن التي يحتاج فيها الناس للأوكسجين الآن. نقل الأوكسجين بالشاحنات يمثل تحديًا من هذه المصانع… لقد عززنا الإنتاج مع ارتفاع استهلاك الأوكسجين لأقصى حد. ولكن لدينا قيود وأكبر تحد في الوقت الحالي هو نقل الاكسجين إلى حيث هناك حاجة ماسة إليه”.

وأبلغت المحكمة العليا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الخميس أنها تريد “خطة وطنية” بشأن امدادات الأوكسجين والأدوية الأساسية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت حكومة نيودلهي قائمة تضم عشرات المستشفيات الحكومية والخاصة التي تواجه نقصًا حادًا في إمدادات الأوكسجين.

وفي مستشفى آخر بالعاصمة، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان نقص الأوكسجين قد تسبب في وقوع وفيات.

وأفادت وكالة “برس ترست أوف إنديا” بأن 25 مريضًا بكوفيد-19 توفوا بمستشفى “سير غانغا رام” في نيودلهي خلال الـ 24 ساعة الماضية وأن حياة 60 مريضًا آخرين معرضة للخطر وسط أزمة شديدة في إمدادات الأوكسجين. ونقلت عن مسؤولين لم تسمهم القول إن “الأوكسجين منخفض الضغط” قد يكون السبب المحتمل لوفاتهم.