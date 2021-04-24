كورونا عالمياً.. الإصابات تلامس 145 مليون وأكثر من 3 ملايين وفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2021 10:52 صباحًا

رغم التقدم في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في معظم دول العالم ، يواصل الفيروس القاتل انتشاره .

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من144.94 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و215303.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

3 آلاف وفاة جديدة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل، الجمعة، إنها سجلت 2914 وفاة جديدة بكوفيد-19 ورصدت 69105 حالات إصابة بالمرض.

وتظهر بيانات الوزارة أن أكثر من 386 ألفاً لقوا حتفهم في البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليوناً و240 ألفاً.

ارتفاع إصابات ألمانيا إلى 23392

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23392 حالة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و268 ألفاً و645.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمرض بواقع 286 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 81444.

409 وفيات جديدة و3911 إصابة بالمكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، الجمعة، تسجيل 3911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و409 حالات وفاة، ليزيد إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و323 ألفاً و430، والوفيات إلى 214 ألفاً و504.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، بينما تشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.