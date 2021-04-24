الصدر يحذر من إقحام العراق في الصراع السوري الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في السبت 24 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فجر اليوم السبت، من أن هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق بهدف تأخير أو إلغاء الانتخابات العامة البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في العاشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك جهات تريد تعكير الأمن في العراق لأسباب عديدة أهمها تأخير أو إلغاء الانتخابات من خلال المليشيات المنفلتة التي تستهدف القوات المحتلة لثنيها عن الانسحاب، فبقاؤها بقاء لتلك المليشيات”.

وحذر الصدر من “زج العراق بصراع خارجي من خلال ربطه بالصراع السوري الإسرائيلي”.

وخاطب الصدر العراقيين قائلا “أما يكفينا حربا وقتلا وتهجيرا وتفجيرا، فهلموا إلى سلام شامل لا سلاح فيه ولا عنف لنعيش في كنف وطننا بلا أجندات خارجية “.

وأكد الزعيم الشيعي أن العراق “يحتاج إلى السلم والسلام بلا بعث ولا إرهاب ولا احتلال ولا تطبيع ولا اغتيالات ولا انتشار عسكري ولا سيطرة خارجية ولا مليشيات وتجارة سلاح وصراعات دينية”.