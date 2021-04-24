شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء آسيان يجتمعون في جاكرتا لبحث أزمة ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الجنرال مين أونج هلاينج الذي قاد انقلابا عسكريا أشعل فتيل الاضطرابات في ميانمار، إلى جاكرتا اليوم السبت لحضور اجتماع يعقده زعماء دول جنوب شرق آسيا لمحاولة إيجاد سبيل لإنهاء العنف في البلاد.

ويعد اجتماع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أول جهد دولي منسق لتخفيف الأزمة في ميانمار المجاورة للصين والهند وتايلاند والتي هي إحدى الدول العشر الأعضاء في آسيان.

تنعقد القمة بحضور المشاركين بشخصهم رغم الجائحة. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرصودي أمس الجمعة إن الاجتماع يعكس "القلق العميق إزاء الوضع في ميانمار وعزم آسيان على مساعدتها في الخروج من هذا الوضع الحساس".