شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تتلقى دعوات لمشاركة مخزون "أسترازينيكا" مع دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت غرفة التجارة الأمريكية، إدارة بايدن إلى إطلاق ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا من التخزين لشحنه إلى الهند والبرازيل ودول أخرى تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

قال مايرون بريليانت ، نائب رئيس الغرفة ورئيس الشؤون الدولية ، في "لن تكون هناك حاجة لجرعات اللقاح في الولايات المتحدة ، حيث تشير التقديرات إلى أن مصنعي اللقاحات سيكونون قادرين على إنتاج جرعات كافية بحلول أوائل يونيو لتطعيم كل أمريكي".