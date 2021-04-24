اخبار العالم

إدارة بايدن تتلقى دعوات لمشاركة مخزون "أسترازينيكا" مع دول أخرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تتلقى دعوات لمشاركة مخزون "أسترازينيكا" مع دول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت غرفة التجارة الأمريكية، إدارة بايدن إلى إطلاق ملايين الجرعات من لقاح استرازينيكا من التخزين لشحنه إلى الهند والبرازيل ودول أخرى تضررت بشدة من جائحة فيروس .

قال مايرون بريليانت ، نائب رئيس الغرفة ورئيس الشؤون الدولية ، في "لن تكون هناك حاجة لجرعات اللقاح في الولايات المتحدة ، حيث تشير التقديرات إلى أن مصنعي اللقاحات سيكونون قادرين على إنتاج جرعات كافية بحلول أوائل يونيو لتطعيم كل أمريكي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا