نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الصراع شمال إثيوبيا

وأظهر تقييم لبيانات "مصفوفة" تتبع النزوح التابعة للمنظمة، أجري في الفترة من 2 إلى 23 آذار، أن هناك حوالي 1000052 نازحا داخليا في منطقة تيغراي، و45343 آخرين في منطقة عفر و18781 في منطقة أمهرة.

وتشير البيانات إلى أن النازحين يفرون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية.



ويعد هذا التقييم الرابع من نوعه الذي تجريه المنظمة الدولية للهجرة في المنطقة.